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    رقم قياسي جديد... صادرات إيرانية غير نفطية لدول الخليج

    © Sputnik . Sergey Guneyev
    العالم
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    تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الجمارك الإيرانية إلى أن نسبة الصادرات غير النفطية إلى دول الخليج وصلت إلى 6 مليارات و50 مليون دولار.

    وارتفعت نسبة الصادرات الإيرانية، في الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري إلى دول الخليج؛ عمان والإمارات والبحرين والكويت وقطر؛ وصلت إلى 6 مليارات و50 مليون دولار، بينما تقدر هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي، نحو 4 مليارات و701 مليون دولار، إذ أن للإمارات حصة كبيرة من هذه النسبة. وذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

    الإمارات

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي
    © Sputnik .
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    وحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الإيرانية تم تصدير 11 مليون و62 ألف طن من البضائع، ما يعادل 5 مليارات و92 مليون دولار، من حيث القيمة إلى الإمارات، لتحتل الإمارات المرتبة الثالثة من قائمة الدول المستوردة من إيران.
    وقد صدرت إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 11 مليون و728 ألف طن من البضائع، ما يعادل 4 مليارات و38 مليون دولار، لذلك فإن الصادرات سجلت هبوطا بنسبة 5،68 في المئة من حيث الوزن، وصعودا بنسبة 26،08 في المئة من حيث القيمة.
    سلطنة عمان
    وتم تصدير مليون و568 ألف طن من البضائع بقيمة 584 مليون و466 ألف دولار، في الأشهر الثمانية الأخيرة إلى سلطنة عمان، بينما كانت هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي مليون و298 ألف طن بقيمة 372 مليون دولار، ما يشير إلى نمو بنسبة 20.81 في المئة، من حيث الوزن و57.11 في المئة من حيث القيمة.
    وتشكل الصادرات الإيرانية إلى عمان 2.08 في المئة، من إجمالي وزن و1.86 من إجمالي قيمة تلك الصادرات إلى دول العالم، ما يجعل عمان في المرتبة التاسعة من قائمة الدول المستوردة من إيران.
    الكويت
    وصدرت إيران خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، قرابة مليوني و361 ألف طن من السلع بقيمة 184 مليون و646 ألف دولار الى الكويت، بينما كانت هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي، مليون و678 ألف طن بقيمة 144 مليون و670 ألف دولار، إذ تعد نسبة نمو الصادرات إلى الكويت 40.69، في المئة من حيث الوزن و 27.63 من حيث القيمة.
    وتحتل الكويت المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية.
    قطر
    وتم تصدير 922 ألف و987 طن بقيمة 180 مليون و628 ألف دولار في الأشهر الثمانية الأخيرة من إيران إلى قطر، ما جعلها في المرتبة 21 في قائمة الدول المستوردة من إيران.
    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    وكانت نسبة الصادرات الإيرانية إلى قطر، في ذات الفترة من العام الماضي، مليون و158 ألف طن بقيمة 139 مليون و393 ألف دولار، ما يشير إلى تسجيل نمو بنسبة 29.58 في المئة، من حيث القيمة في الصادرات الإيرانية إلى قطر.
    البحرين
    ووصلت نسبة الصادرات الإيرانية إلى البحرين، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 4 آلاف و497 طن بقيمة 331 ألف دولار، بينما كانت هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي 4 آلاف و643 طن بقيمة 6 ملايين و941 ألف دولار، حيث يعد ذلك هبوطا بنسبة 3.13 في المئة، من حيث الوزن وصعودا بنسبة 20.02 في المئة من حيث القيمة.
    وتحتل البحرين المركز الـ66 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية.    

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    الكويت, الإمارات, أخبار سلطنة عمان, الحكم في قطر, الخارجية البحرينية, الخليج, إيران
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