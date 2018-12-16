رقم قياسي جديد... صادرات إيرانية غير نفطية لدول الخليج

تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الجمارك الإيرانية إلى أن نسبة الصادرات غير النفطية إلى دول الخليج وصلت إلى 6 مليارات و50 مليون دولار.
وارتفعت نسبة الصادرات الإيرانية، في الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري إلى دول الخليج؛ عمان والإمارات والبحرين والكويت وقطر؛ وصلت إلى 6 مليارات و50 مليون دولار، بينما تقدر هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي، نحو 4 مليارات و701 مليون دولار، إذ أن للإمارات حصة كبيرة من هذه النسبة. وذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء.
وحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الإيرانية تم تصدير 11 مليون و62 ألف طن من البضائع، ما يعادل 5 مليارات و92 مليون دولار، من حيث القيمة إلى الإمارات، لتحتل الإمارات المرتبة الثالثة من قائمة الدول المستوردة من إيران.
وقد صدرت إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 11 مليون و728 ألف طن من البضائع، ما يعادل 4 مليارات و38 مليون دولار، لذلك فإن الصادرات سجلت هبوطا بنسبة 5،68 في المئة من حيث الوزن، وصعودا بنسبة 26،08 في المئة من حيث القيمة.
سلطنة عمان
وتم تصدير مليون و568 ألف طن من البضائع بقيمة 584 مليون و466 ألف دولار، في الأشهر الثمانية الأخيرة إلى سلطنة عمان، بينما كانت هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي مليون و298 ألف طن بقيمة 372 مليون دولار، ما يشير إلى نمو بنسبة 20.81 في المئة، من حيث الوزن و57.11 في المئة من حيث القيمة.
وتشكل الصادرات الإيرانية إلى عمان 2.08 في المئة، من إجمالي وزن و1.86 من إجمالي قيمة تلك الصادرات إلى دول العالم، ما يجعل عمان في المرتبة التاسعة من قائمة الدول المستوردة من إيران.
الكويت
وصدرت إيران خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، قرابة مليوني و361 ألف طن من السلع بقيمة 184 مليون و646 ألف دولار الى الكويت، بينما كانت هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي، مليون و678 ألف طن بقيمة 144 مليون و670 ألف دولار، إذ تعد نسبة نمو الصادرات إلى الكويت 40.69، في المئة من حيث الوزن و 27.63 من حيث القيمة.
وتحتل الكويت المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية.
قطر
وتم تصدير 922 ألف و987 طن بقيمة 180 مليون و628 ألف دولار في الأشهر الثمانية الأخيرة من إيران إلى قطر، ما جعلها في المرتبة 21 في قائمة الدول المستوردة من إيران.
وكانت نسبة الصادرات الإيرانية إلى قطر، في ذات الفترة من العام الماضي، مليون و158 ألف طن بقيمة 139 مليون و393 ألف دولار، ما يشير إلى تسجيل نمو بنسبة 29.58 في المئة، من حيث القيمة في الصادرات الإيرانية إلى قطر.
البحرين
ووصلت نسبة الصادرات الإيرانية إلى البحرين، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 4 آلاف و497 طن بقيمة 331 ألف دولار، بينما كانت هذه النسبة، في ذات الفترة من العام الماضي 4 آلاف و643 طن بقيمة 6 ملايين و941 ألف دولار، حيث يعد ذلك هبوطا بنسبة 3.13 في المئة، من حيث الوزن وصعودا بنسبة 20.02 في المئة من حيث القيمة.
وتحتل البحرين المركز الـ66 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)