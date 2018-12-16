الاتحاد الأوروبي يناقش الوضع في أوكرانيا غدا وقضية بحر آزوف على رأس الجدول

تنطلق في بروكسل غدا الاثنين، أعمال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني ورئيس وزراء أوكرانيا فلاديمير غروسمان.

وأضاف البيان أن مجلس الشراكة سيقيم التقدم في تنفيذ العمليات الإصلاحية، "خلال الاجتماع ستركز المناقشات على تطبيق الإصلاحات في كييف في عدد من المجالات مثل سيادة القانون، ومكافحة الفساد، والطاقة".

كما ستتطرق المحادثات لبحث الوضع الاقتصادي، مثل تطوير الأعمال والاستثمار، "وتسليط الضوء على سير التجارة الثنائية وتنفيذ اتفاق التجارة الحرة".

وأضاف البيان، "سيتم التركيز على مناقشة التطورات الأخيرة في بحر أزوف، "ستناقش موغيريني، ورئيس الوزراء الأوكراني غروسمان، الوضع في شرقي أوكرانيا، وبحر أزوف وتنفيذ اتفاقيات مينسك، وبعض القضايا الإقليمية الأخرى".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا للإصلاح الاقتصادي والسياسي، منذ عام 2014. ودخلت اتفاقية التجارة الحرة قيد التنفيذ بين الطرفين2017.

وفي 11 حزيران/يونيو 2017، بدأ سريان تطبيق السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأوكرانيين إلى أوروبا في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية. كما عقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين بروكسل وكييف في 2014.