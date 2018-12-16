إصابة 10 روس في سويسرا بينهم حالة حرجة

وذكرت شرطة زيوريخ، في وقت سابق، بأن الحافلة التي كانت في طريقها من جنوى إلى دوسلدورف تعرضت لحادث مروري بالقرب من زيوريخ صباح اليوم الباكر، وأسفر الحادث، عن وفاة امرأة واحدة، وإصابة 44 آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، بينهم سائق الحافلة.
One dead, dozens injured in bus crash near Zurich https://t.co/VGzWnT9wCJ pic.twitter.com/RBR0jR3Ai5— RT (@RT_com) December 16, 2018
ووفقا للسفارة الروسية في برن، بين المصابين 10 مواطنين روس، بدورها أعلنت الشرطة، عن ستة مواطنين روس كانوا في الحافلة، وكان من بين الركاب أيضا مواطنون من سويسرا وألمانيا وإيطاليا وألبانيا وكولومبيا والأردن ورومانيا والبوسنة ونيجيريا وغانا وبنين.
وتتواصل السفارة الروسية مع الشرطة، وكذلك مع المؤسسات الطبية.
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