إصابة 10 روس في سويسرا بينهم حالة حرجة

أصيب عشر مواطنين روس جراء حادث مرور بالقرب من زيوريخ، سويسرا، وأفاد السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في سويسرا، ستانيسلاف سميرنوف، اليوم الأحد، أن مواطنة روسية في حالة حرجة.

جنيف — سبوتنيك . وقال سميرنوف، لوكالة "سبوتنيك": "حاليا مواطنة روسية واحدة في حالة حرجة، وهي غير قابلة للنقل. بينما سيتمكن بقية المواطنين الروس المصابين من مغادرة المستشفى اليوم، ويجري الحديث عن إصابات طفيفة وهناك كسور".

وذكرت شرطة زيوريخ، في وقت سابق، بأن الحافلة التي كانت في طريقها من جنوى إلى دوسلدورف تعرضت لحادث مروري بالقرب من زيوريخ صباح اليوم الباكر، وأسفر الحادث، عن وفاة امرأة واحدة، وإصابة 44 آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، بينهم سائق الحافلة.

One dead, dozens injured in bus crash near Zurich https://t.co/VGzWnT9wCJ pic.twitter.com/RBR0jR3Ai5 — RT (@RT_com) December 16, 2018

ووفقا للسفارة الروسية في برن، بين المصابين 10 مواطنين روس، بدورها أعلنت الشرطة، عن ستة مواطنين روس كانوا في الحافلة، وكان من بين الركاب أيضا مواطنون من سويسرا وألمانيا وإيطاليا وألبانيا وكولومبيا والأردن ورومانيا والبوسنة ونيجيريا وغانا وبنين.

وتتواصل السفارة الروسية مع الشرطة، وكذلك مع المؤسسات الطبية.