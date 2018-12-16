موقع إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن عملية "درع الشمال"

وذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس السبت، أن كثير من الدول الأوروبية ترى في العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال" جزء من سياسة العقاب الأمريكي على إيران، أو حلقة من مسلسل فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن هذه الدول هي، إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، والنمسا، وهولندا، وإسبانيا.وأفاد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بأن مجلس الأمن الدولي سيناقش الأربعاء القادم مقترحا أمريكيا إسرائيليا مشتركا حول إدانة "حزب الله" ولبنان، بشأن تدشين "الأنفاق" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة، وكذلك إعلان الحزب اللبناني "منظمة إرهابية"، وبأن الحكومة اللبنانية تنتظر رد قوات اليونيفيل للرد على المقترح الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

ورجح الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن لا يقبل مجلس الأمن الدولي فرض قرار على حزب الله اللبناني، والمتعلق بوصفه "منظمة إرهابية"، في حين يمكن للمجلس الأممي مطالبة الطرفين، الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، من المناوشات العسكرية، والذي يمكن أن يمتد لطلب مجلس الأمن من إسرائيل وقف عملية "درع الشمال".