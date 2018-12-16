اليابان... إصابة 41 في انفجار بمطعم

ووقع الانفجار فى سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية، والواقعة بشمال اليابان، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وقالت الشرطة إن 41 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة، بينما كان أحدهم في حالة خطيرة، ويجري علاجهم في المستشفيات القريبة من مكان الحادث.
ومازال سبب الانفجار قيد التحقيق، وأظهرت لقطات تلفزيونية المطعم وألسنة اللهب تشتعل فيه.
وقالت الشرطة إنه ليس لديها تفاصيل إضافية حتى الآن عن الحادث.
A number of people are missing after the explosion in northern Japan; at least 20 people taken to hospital https://t.co/0QIwV797tz pic.twitter.com/GY5cO3qPCH— BNO News (@BNONews) December 16, 2018
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