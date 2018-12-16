اليابان... إصابة 41 في انفجار بمطعم

أعلنت الشرطة اليابانية عن إصابة أكثر من 40 شخصا، اليوم الأحد، في حادث انفجار مطعم في شمال اليابان.

ووقع الانفجار فى سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية، والواقعة بشمال اليابان، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقالت الشرطة إن 41 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة، بينما كان أحدهم في حالة خطيرة، ويجري علاجهم في المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

ومازال سبب الانفجار قيد التحقيق، وأظهرت لقطات تلفزيونية المطعم وألسنة اللهب تشتعل فيه.

وقالت الشرطة إنه ليس لديها تفاصيل إضافية حتى الآن عن الحادث.