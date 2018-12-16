زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أستراليا

وقالت الهيئة، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة بيرث الاسترالية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا.

Prelim M5.6 Earthquake Western Australia Dec-16 14:26 UTC, updates https://t.co/v1KM6LAMp6 — USGSted (@USGSted) December 16, 2018

​وكانت هيئة المسح الجيولوجي أعلنت، اليوم الجمعة، عن زلازل بغلت قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة جايلوا في إندونيسيا.

Prelim M6.1 Earthquake Papua, Indonesia Dec-16 09:42 UTC, updates https://t.co/qwBjcRhBMj — USGSted (@USGSted) December 16, 2018

​وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا وقع على بعد نحو 168 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة جايابورا في إندونيسيا.