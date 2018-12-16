ترامب مدافعا عن فصل الأطفال عن ذويهم: لمنع تدفق المزيد من المهاجرين

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد، "كانت سياسة الديموقراطيين بشأن فصل الأطفال على الحدود خلال إدارة أوباما أسوأ بكثير من الطريقة، التي نتعامل بها الآن".
The Democrats policy of Child Seperation on the Border during the Obama Administration was far worse than the way we handle it now. Remember the 2014 picture of children in cages — the Obama years. However, if you don’t separate, FAR more people will come. Smugglers use the kids!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 31 أكتوبر/ تشرين الأول أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب، في تغريده على "تويتر": "هناك تعبئة لقواتنا العسكرية على الحدود الجنوبية، وسنرسل المزيد من القوات".
وأضاف ترامب: "لن نسمح بدخول قوافل المهاجرين التي تتكون من البلطجية إلى الولايات المتحدة، حدودنا مقدسة ويجب أن يأتي المهاجرون بشكل شرعي أو يعودون لبلادهم مرة أخرى".
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