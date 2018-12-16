ترامب مدافعا عن فصل الأطفال عن ذويهم: لمنع تدفق المزيد من المهاجرين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن سياسة الفصل بين الأطفال وذويهم المهاجرين المثيرة للجدل، مشددا على أن المهربين يستخدمون الأطفال.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد، "كانت سياسة الديموقراطيين بشأن فصل الأطفال على الحدود خلال إدارة أوباما أسوأ بكثير من الطريقة، التي نتعامل بها الآن".

© AFP 2018 / NICHOLAS KAMM ترامب اقترح بناء جدار بطول الصحراء الكبرى لقطع الطريق أمام المهاجرين وتابع، "تذكروا الصور عام 2014 والأطفال قابعون في أقفاص- سنوات أوباما".

وشدد "ومع ذلك، إذا لم نقم بالفصل، فسيأتي المزيد من الأشخاص. فالمهربين يستخدمون الأطفال!".

The Democrats policy of Child Seperation on the Border during the Obama Administration was far worse than the way we handle it now. Remember the 2014 picture of children in cages — the Obama years. However, if you don’t separate, FAR more people will come. Smugglers use the kids! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 31 أكتوبر/ تشرين الأول أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر": "هناك تعبئة لقواتنا العسكرية على الحدود الجنوبية، وسنرسل المزيد من القوات".

وأضاف ترامب: "لن نسمح بدخول قوافل المهاجرين التي تتكون من البلطجية إلى الولايات المتحدة، حدودنا مقدسة ويجب أن يأتي المهاجرون بشكل شرعي أو يعودون لبلادهم مرة أخرى".