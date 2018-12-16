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21:08 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    السترات الصفراء في بلجيكا

    السلطات البلجيكية تعتقل متظاهرين بعد أعمال شغب احتجاجا على ميثاق الهجرة

    © REUTERS / YVES HERMAN
    العالم
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    اعتقلت السلطات البلجيكية، اليوم الأحد، في بروكسل، حوالي 90 متظاهرا، فيما وقعت إصابات طفيفة بين صفوف بعض المحتجين، وذلك عقب أعمال شغب قام بها المحتجون ضد أفراد الشرطة والصحفيين خلال مسيرة للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المعلن مؤخرا من مدينة مراكش المغربية.

    أمستردام — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "ها إل إن"، " خرجت مظاهرة عن السيطرة بعد ظهر اليوم نظمت للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، حيث حدثت أعمال شغب قرب ساحة شومان".

    السترات الصفراء في بلجيكا
    © REUTERS / YVES HERMAN
    اعتقال 400 متظاهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في بلجيكا
    وأضافت الوكالة " أولا، هاجم بعض المتظاهرين الصحفيين من وكالة الأخبار في تي إم، وفي إر تي، بعد ذلك سعى المتظاهرون المشاغبون إلى المواجهة مع الشرطة بإلقاء الحجارة عليهم. كما تم تدمير العديد من النوافذ من مباني المفوضية الأوروبية".

    وتابعت الوكالة أن " قوات الأمن ردت على المحتجين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وألقت القبض على 90 شخصا بدعوى ارتكابهم أعمالا تخريبية ومهاجمتهم للشرطة".

    وأشار الخبر، "أنه سيتم إعطاء الرقم النهائي للمعتقلين في وقت لاحق اليوم، لأن الشرطة ستواصل أعمالها وقد يزيد العدد. وكان هناك أيضا عدد قليل من الإصابات الخفيفة بين المتظاهرين."

    ويذكر أن  164 دولة قد وافقت بالإجماع، الاثنين الماضي، على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي، لجعل عملية الهجرة آمنة ومنظمة.  فيما رفضته الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. وخرجت مظاهرة اليوم في بروكسل ضمت ما يقارب 5500 شخص، للاحتجاج ضد ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، في حين خرجت مسيرة مؤيدة للاتفاق تقدر أعدادهم بألف متظاهر.

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    الكلمات الدلالية:
    ميثاق الأمم المتحدة للهجرة, احتجاجات, الحكومة البلجيكية, بلجيكا
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