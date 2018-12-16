السلطات البلجيكية تعتقل متظاهرين بعد أعمال شغب احتجاجا على ميثاق الهجرة

أمستردام — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "ها إل إن"، " خرجت مظاهرة عن السيطرة بعد ظهر اليوم نظمت للاحتجاج على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، حيث حدثت أعمال شغب قرب ساحة شومان".
وتابعت الوكالة أن " قوات الأمن ردت على المحتجين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وألقت القبض على 90 شخصا بدعوى ارتكابهم أعمالا تخريبية ومهاجمتهم للشرطة".
وأشار الخبر، "أنه سيتم إعطاء الرقم النهائي للمعتقلين في وقت لاحق اليوم، لأن الشرطة ستواصل أعمالها وقد يزيد العدد. وكان هناك أيضا عدد قليل من الإصابات الخفيفة بين المتظاهرين."
ويذكر أن 164 دولة قد وافقت بالإجماع، الاثنين الماضي، على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي، لجعل عملية الهجرة آمنة ومنظمة. فيما رفضته الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. وخرجت مظاهرة اليوم في بروكسل ضمت ما يقارب 5500 شخص، للاحتجاج ضد ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، في حين خرجت مسيرة مؤيدة للاتفاق تقدر أعدادهم بألف متظاهر.
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