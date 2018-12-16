تعرف على سعر المقاتلة الأمريكية من الجيل السادس

يمكن أن تصل تكلفة المقاتلة الجديدة، التي ينبغي أن تحل في نهاية المطاف مكان المقاتلات من نوع "إف-15" و"إف-22" إلى 300 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة "Defense News" فإن سلاح الجو الأمريكي يحتاج إلى 414 طائرة من هذا النوع لإخراج المقاتلات من نوع "إف-15" و"إف-22" من الخدمة.

© flickr.com / Azhari Zaki Sentanu الجيل السادس من المقاتلات يبدأ مسيرته (صور)

ويشير الجيش الأمريكي إلى أن هذه التكلفة مكونة من تكنولوجيات سيتم إدخالها إلى التصميم الجديد، حيث ستحصل المقاتلة على طائرة شراعية صغيرة ومحرك محمي جديد ومعدات وأسلحة جديدة.

ويتم تنفيذ عملية إنشاء مقاتلة جديدة كجزء من خطة إعادة التسلح التابعة لسلاح الجو، وستدخل المقاتلات الجدد الخدمة بحلول عام 2030.

ويشار إلى أنه يمكن إنفاق 26 مليار دولار على شراء الطائرات المقاتلة من الجيل السادس.