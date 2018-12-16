ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ الفرنسية إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ الفرنسية إلى 5 أشخاص، بعد وفاة مواطن بولندي.

© REUTERS / Christian Hartmann تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ

وقال مكتب مدعي باريس، اليوم الأحد، إن شخصا خامسا توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على سوق هدايا عيد الميلاد في ستراسبورج، حسب "رويترز".

وقال مسؤول بمكتب المدعي إن الضحية هو مواطن بولندي لكنه لم يذكر تفاصيل.

يذكر أن الشرطة الفرنسية استطاعت، مساء الخميس الماضي، القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورغ شريف شيخات بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه الاعتداء، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي من مدينة ستراسبورغ.