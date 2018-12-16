فيسبوك تكافئ عراقيا لاكتشافه ثغرة في أحد تطبيقاتها

أعلن مركز الإعلان الرقمي العراقي يوم السبت الماضي قيام شركة "فيسبوك" بتقديم مكافئة لشخص عراقي وذلك تعبيراً عن شكرها لاكتشافه ثغرة ضمن تطبيقها المشهور إنستغرام، وفقاً لموقع "العالم".

© Sputnik . Natalia Seliverstova متصفح وألعاب... إضافة جديدة إلى شاشة فيسبوك

وبين المركز أن هذه الثغرة كانت تسمح لأي شخص بتغيير معلومات السيرة الذاتية لحساب شخص آخر وحفظ هذه المعلومات بعد تغييرها.

وأضاف المركز أن المكافئة كانت عبارة عن مبلغ مالي تم تقديمه للشخص تقديراً للخدمة التي قدمها والتي تساهم في حماية خصوصية المستخدمين.

يشار إلى أن شركة فيسبوك تتعرض بين فترة والأخرى إلى أعطال وثغرات كبيرة تتعلق بالسرية الشخصية لمستخدمين تطبيقاتها الأمر الذي يثير استياء العديد، حيث أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن إصلاح ثغرة جديدة أتاحت لأي موقع ويب سحب معلومات من الملف الشخصي للمستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بما في ذلك الإعجابات والاهتمامات وغيرها.