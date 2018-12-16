رغم الضغوط... ماي ترفض إجراء تصويت ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

كشف وزيران بريطانيان، أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددا على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أرجأت ماي التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على "ضمانات" من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه. وقالت بروكسل الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة لكنها حذرتها من أنه لن يكون بمقدورها التفاوض مجددا على الاتفاق.

ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.

Theresa May enjoyed some Blitz spirit outside church in a chance encounter with a border collie.



But it seems some of her Cabinet ministers aren't playing ball when it comes to a second referendum https://t.co/3H3cAFnfF4 pic.twitter.com/LhcoDYd4tq — ITV News (@itvnews) December 16, 2018

وقال وزير التعليم داميان هايندز ردا على سؤال عن إعداد الحكومة لمثل هذا التصويت "لا. إجراء استفتاء ثان سيكون سببا للشقاق. لدينا تصويت الشعب. أجرينا استفتاء والآن علينا المضي قدما في تنفيذ نتائجه".

وعلى صعيد آخر، أوضح وزير التجارة ليام فوكس أن إجراء استفتاء ثان "سيديم" الانقسامات العميقة في بريطانيا، موضحا أن ماي في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.