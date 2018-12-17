الجيش الإسرائيلي يشرع بهدم منزل نعالوة شمالي الضفة الغربية

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزل عائلة أشرف نعالوة تمهيداً لهدمه، الذي اغتالته قوات إسرائيلية الخميس الماضي بعد مطاردة استمرت لتسعة أسابيع، عقب اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث بجروح.

القدس — سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن شاهد عيان قوله إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات اقتحمت قرية الشويكة فجر اليوم الاثنين، وحاصرت منزل عائلة الشهيد اشرف نعالوة وشرعت بهدمه".

© REUTERS / Mohamad Torokman إعلان جديد حول قتلى "العمليات الموجعة" في إسرائيل

وأضاف شاهد العيان أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، حيث توافد العشرات من المواطنين إلى منزل عائلة الشهيد نعالوة، في محاولة منهم لمنع قوات الاحتلال من هدم المنزل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم 13 من الشهر الجاري، عن مقتل منفذ عملية بركان، أشرف نعالوه، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس. وهو منفذ لعملية إطلاق نار قبل أكثر من شهرين، في المنطقة الصناعية (بركان) جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالثة.