الجيش الإسرائيلي يشرع بهدم منزل نعالوة شمالي الضفة الغربية

القدس — سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن شاهد عيان قوله إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات اقتحمت قرية الشويكة فجر اليوم الاثنين، وحاصرت منزل عائلة الشهيد اشرف نعالوة وشرعت بهدمه".
وأضاف شاهد العيان أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، حيث توافد العشرات من المواطنين إلى منزل عائلة الشهيد نعالوة، في محاولة منهم لمنع قوات الاحتلال من هدم المنزل".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم 13 من الشهر الجاري، عن مقتل منفذ عملية بركان، أشرف نعالوه، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس. وهو منفذ لعملية إطلاق نار قبل أكثر من شهرين، في المنطقة الصناعية (بركان) جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، وإصابة ثالثة.
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