وقوع انفجار قرب محطة "سكاي تي في" اليونانية

انفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون "سكاي تي.في" في العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

قالت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى سكاي في الساعة 2.35 صباحا(0025 بتوقيت غرينتش) عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام. وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت، وفقا لـ"رويترز".

© Photo / COSTAS BALTAS رئيس وزراء اليونان السابق ينجو في انفجار بسيارته

وأضافت أن "الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة.

"الصورة محبطة. الأسقف المعلقة سقطت على الأرض. وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة".

وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء خارج المحطة.

وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة إن تقديرات تشير إلى أن الشحنة كانت تحتوي على نحو خمسة كيلوغرامات من المواد المتفجرة ووضعت في زقاق ضيق قرب المبنى.

وسكاي إحدى أكبر محطات التلفزيون اليونانية وهي جزء من مجموعة إعلامية تضم محطة إذاعية ومرتبطة بصحيفة "كاثيميريني" اليونانية الضخمة.