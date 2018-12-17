رئيس الوزراء الياباني يلتقي بوتين قريبا

صرحت وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان وروسيا تعملان على تنسيق موعد زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى روسيا.

© AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko آبي: اليابان تفتح عهدا جديدا في العلاقات مع روسيا

سبوتنيك . وقال متحدث من الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، على خلفية ما تناقشه الصحافة حول تحديد مواعيد الزيارة المفترضة: "في القمة الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني، جرى التأكيد على أن رئيس الوزراء الياباني سيزور روسيا في بداية العام المقبل، ووافق الزعيمان أيضا على عقد اجتماع لوزراء الخارجية قبل هذه الزيارة، إذا سمحت الظروف. ويجري من خلال القنوات الدبلوماسية، تنسيق مواعيد هذه اللقاءات".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يابانية، بأن رئيس الوزراء الياباني سيزور موسكو في 21 يناير/كانون الثاني، وسوف يعقد اجتماع القمة الخامس والعشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى موسكو، فقد تتم في 12 يناير/كانون الثاني.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سابقا، أن بلاده ستفتح عهدا جديدا في علاقاتها مع روسيا.

ذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.