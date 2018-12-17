إيران تبدأ في تصنيع غواصات عملاقة

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الإيرانية تعمل على تصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الصناعات الدفاعية الإيرانية تتابع مشروعا لتصميم وتصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة بزنة 3200 طن، لتزويد القوات البحرية الإيرانية بها، ما يشكل قفزة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع الغواصات في البلاد.

وأفادت وكالة فارس، أن طول الغواصة يبلغ 87 مترا وعرضها 10 أمتار وزنتها 3200 طن.

وكانت إيران قد صنعت غواصات خفيفة من طراز "غدير" بزنة 150 طنا، ودخلت الخدمة للقوة البحرية وتشرف على الانتهاء من تصنيع غواصات من طراز "فاتح" بزنة 500 طن.

وكشف قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، مطلع الشهر الجاري، عن منظومة دفاعية جديددة انضمت إلى منظومات الدفاع البحري الإيراني المركبة على سلاح المدمرات.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضح الأدميرال حسين خانزادي، أنه تم تركيب منظومة "كمند" الدفاعية على مدمرة "سهند" الجديدة المصنعة محليا، والتي انضمت إلى سلاح البحر مؤخرا.