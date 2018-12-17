وفد أفغانستان يصل أبوظبي لجولة جديدة من المباحثات الأمريكية مع طالبان

أعلنت الحكومة الأفغانية أن الفريق الحكومي المفاوض وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي التي من المقرر أن تستضيف، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان.

كابول- سبوتنيك. وأشار لوميد ميثم، معاون الناطق باسم رئيس الجهاز التنفيذي للحكومة الأفغانية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن: "الوفد المفاوض للحكومة الافغانية وصل بالفعل إلى أبو ظبي".

© Sputnik . Yevgeny Pakhomov كابول مستعدة لبحث خروج القوات الأجنبية من أفغانستان مع ممثلي "طالبان"

وتابع: "نأمل أن تبدأ المباحثات هناك بين وفد الحكومة الأفغانية ووفد حركة طالبان وأن نتوصل إلى نتيجة على ضوء المباحثات وتبادل وجهات النظر".

وأوضح ميثم أن الوفد المفاوض يترأسه عبد السلام رحيمي، مدير مكتب الرئيس الأفغاني، الذي كان الرئيس أشرف غني أعلن تشكيله خلال مؤتمر جنيف الدولي حول افغانستان والذي أقيم نهاية الشهر المنصرم.

وتأتي الاجتماعات مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الصراع الأفغاني على الرغم من رفض طالبان حتى الآن التعامل بشكل مباشر مع الحكومة التي يدعمها الغرب في كابول والتي تعتبرها غير شرعية.

وتقول طالبان إن وجود القوات الدولية في أفغانستان هو العقبة الرئيسية أمام السلام ولكنها قالت إن من الممكن التفاوض بشأن قضايا من بينها الاعتراف المتبادل مع حكومة كابول وإجراء تعديلات دستورية وحقوق المرأة.