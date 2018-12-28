إيطاليا تدرس وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، أن بلاده "تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية".

وقال جوزيبي كونتي، إنه يتعين كشف الحقيقة بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مهما كانت التكلفة"؛ وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأعلن كونتي، في معرض إجابته عن سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي التقليدي، أنه التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين، حيث "كان هناك اجتماع ثنائي، والتقيته للمطالبة بشكل صريح نيابة عن الشركاء الأوروبيين الآخرين بتحقيقات كاملة من قبل السلطات المحلية المختصة ووفقا للمعايير الدولية".

Italian Prime Minister Giuseppe Conte announced that Italy is considering the halt of arms sales to Saudi Arabia, due to Riyadh's involvement in Jamal Khashoggi's murder and the Yemen war. pic.twitter.com/d7JWPNJlZI — ANews (@anewscomtr) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية ، الذي كشف عن عرض بلاده لخبير إيطالي لمساعدة السلطات السعودية في هذه القضية، "هذا هو جزء من مسألة تقييم الحكومة الإيطالية ضمن النقاش الداخلي الراهن مع وزيري الخارجية والدفاع حول حظر بيع السلاح إلى المملكة من عدمه. مشيرا إلى أن حكومته "ستتصرف بناء على السلوكيات خلال مسار التحقيقات في القضية".

وقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، شدد على أن المملكة تريد الوصول إلى حقيقة ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وقال الجبير في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي الماضية: "نريد أن نصل إلى ماذا حدث بالفعل مع خاشقجي ولن نخفي شيئا في هذا الأمر".

#Italy PM Conte says govt is "reflecting" on arms exports embargo to #SaudiArabia following #Khashoggi's assassination. Also says govt "is against arms exports" (should have specified the 5Stars are, bc the League isn't), adds he asked MBS to shed light on JK's murder while @ G20 pic.twitter.com/UgPTH1mwHp — Silvia SB (@London_Silvia) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨





وأضاف الجبير "لن نسلم مواطنينا إلى تركيا في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي ".

وأعلنت النيابة العامة السعودية توجيهها، التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكانت وزارة العدل التركية طالبت، في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي، إلا أن السعودية قالت، على لسان وزير خارجيتها السابق عادل الجبير: إن "المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية".