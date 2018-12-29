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14:30 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    تفجير حافلة تقل سائحين في منطقة الهرم في مصر

    أول تعليق من فيتنام على مقتل وإصابة عدد من مواطنيها بحادث إرهابي في مصر

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم
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    علقت وزارة الخارجية الفيتنامية على انفجار المريوطية الذي وقع في محافظة الجيزة جنوب القاهرة (شمالي مصر)، أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 من مواطني فيتنام ومرشدهم السياحي المصري.

    أعرب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام بينه مينه، عن حزنه، وغرد عبر موقع "تويتر"، قائلا: "شعرت بالحزن العميق لمعرفة أن 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري فقدوا حياتهم وأصيب كثيرون بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في حافلتهم". ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفيتنامية تتابع مع عائلات الضحايا تطورات الحادث وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

    وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية أيضا على موقع "تويتر" إنها اقترحت على الحكومة المصرية منحها تأشيرات طارئة لأقارب الضحايا.

    ودعا لي ثي ثو هوغ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك والعثور على المسؤولين عن الهجوم الإرهابي ومعاقبتهم، وفقا لصحيفة "فيتنام نيوز".

    وأضاف هوغ أن فييت نام تقدر جهود حكومة وشعب مصر في دعم معاملة وحماية المواطنين الفيتناميين الذين تعرضوا للهجوم في هذا الحادث.

    وأوعز رئيس الوزراء الفيتنامي إلى وزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ التدابير اللازمة على الفور لحماية مواطني بلاده في مصر.

    ,أدانت مصر حادث تفجير الحافلة السياحية في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة جنوبي البلاد، الجمعة، واصفة إياه بـ"عمل إرهابي خسيس جبان".

    وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "تفجير الحافلة السياحية بالمريوطية.. عمل إرهابي خسيس جبان يَستهدِف ما لا يمكن استهدافه: عزيمة مصر والمصريين".

    وأضاف: "نعرب لذوي الضحايا في فيتنام الصديقة ومصر عن خالص التعازي والتمنيات بشفاء المصابين. وسنواصل المضي قدماً نحو عام جديد من الإصرار على اجتثاث جذور الإرهاب"، خاتما حديثه بوسم "#مصر_تحارب_الإرهاب".

    وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية فقد لقى "3 فيتناميين ومرشد سياحي مصري مصرعهم، وأصيب 11 سائحا وسائق أتوبيس سياحي كان يقل 14 فيتناميا في انفجار عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة خلال مرور الأتوبيس".

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    أخبار الأمن في مصر, السياحة في مصر, أخبار مصر, انفجار ارهابي, الحكومة المصرية, فيتنام, مصر
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