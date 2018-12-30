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02:20 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    ترامب في العراق

    غراهام: ترامب ملتزم بانسحاب ذكي من سوريا

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    قال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام إن الرئيس دونالد ترامب طمأنه بشأن خطته لسحب القوات الأمريكية من سوريا والتزامه بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية خلال اجتماع في البيت الأبيض اليوم الأحد.

    وقال غراهام للصحفيين خارج البيت الأبيض بعد الاجتماع "تحدثنا بشأن سوريا، قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا"، حسب "رويترز".

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
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    وتابع غراهام "… لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي".

    وكان غراهام، أكد إنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعيد النظر في قراره بسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا وأن يترك بعض القوات هناك.

    ووفقا لقناة "سي إن إن"، حذر غراهام من أن سحب كل القوات الأمريكية سيضر بأمن الولايات المتحدة من خلال السماح لتنظيم "داعش" بإعادة تنظيم صفوفه كما يمثل خيانة للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون فلول التنظيم المتشدد وسيعزز أيضا قدرة إيران على تهديد إسرائيل.

    وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إنها تدرس "انسحاب مخطط ومدروس"، خلال فترة أقصاها 120 يوما.

    ويعد غراهام من الشخصيات ذات النفوذ بشأن السياسات المتعلقة بالأمن القومي وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وعلى الرغم من أنه حليف لترامب لكنه يعارض بعض قراراته ذات الصلة بالسياسة الخارجية.

     

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    أخبار اليوم, الحكومة السورية, العراق, سوريا
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