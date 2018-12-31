إيران تؤكد سحب مستشاريها من العراق واستعدادها لإعادتهم إذا طلبت بغداد

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها سحبت مستشاريها من العراق، مشيرة إلى أنها مستعدة لإعادتهم في حال طلب بغداد ذلك.

القاهرة- سبوتنيك وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن بلاده سحبت مستشاريها الموجودين في العراق نظرا لنجاح حكومة بغداد في تحقيق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا لاستعداد طهران لإعادتهم في حال طلب العراق ذلك.

وقال قاسمي، في إيجاز صحفي، "حضورنا الاستشاري في العراق كان بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة الإرهابيين وداعش، ومن حسن الحظ أن القوات العراقية حررت الأراضي العراقية نتيجة لذلك التعاون".

وأضاف قاسمي "شعرنا بأنه لا حاجة لوجود المستشارين الإيرانيين، وأن القوات العراقية قادرة على السيطرة، فانسحبنا، ولكن إذا تغيرت الظروف وطلبت منا الحكومة العراقية العودة، فبالتأكيد سنكون إلى جانب الشعب العراقي وحكومته".