خامنئي يحرج ظريف بـ"الموت لإسرائيل"

وقال خامنئي خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الاثنين، إن فلسطين ستحقق نصرا في المستقبل القريب، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
وأكد خامنئي، إن "الانتصار الرئيسي هو أن الكيان الصهيوني، الذي فشلت الجيوش العربية في دحره، قد تم إركاعه من قبل الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أثار بلبلة كبيرة في الرأي العام الإيراني حول نظرة إيران لإسرائيل التي اعتبرتها دائما عدوا استراتيجيا لها في المنطقة.
وقال غريب ردا على سؤال حول مستقبل إسرائيل والمواجهة معها: "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل".
وشدد ظريف أن إيران لم تقل يوما أنها ستمحو إسرائيل عن الخريطة، وأضاف قائلا: "متى أعلنا أننا سندمر إسرائيل؟ أرني مسؤولا إيرانيا واحدا قال ذلك. لم يقل أحد هذا الأمر".
وبعد ذكر الصحفي للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد وتصريحه الشهير عام 2007، أنه سيتم محو إسرائيل عن الخريطة العالمية، رد ظريف قائلا: "إن أحمدي نجاد كرر حينها كلمات آية الله الخميني، المرشد الإيراني المؤسس الراحل".
وتابع قائلا: "الخميني قال إن السياسات الإسرائيلية الوحشية ستؤدي إلى تدميرها، ولم يقل إن إيران ستقوم بهذا الأمر".
ولفت ظريف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان هدد خلال زيارته إلى مفاعل ديمونة النووي، في أغسطس/آب الماضي، بأن إسرائيل ستدمر إيران.
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