قنابل تسقط على تايمز سكوير ترعب الأمريكيين... والجيش الأمريكي يعتذر

اعتذرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية للبلاد عن تغريدة تقول فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة لإسقاط شيء "أكبر بكثير" من كرة العام الجديد في نيويورك وتعرض لقطة لطائرة تسقط قنابل.

وقالت التغريدة التي نشرت قبل ساعات من إسقاط الكرة المضيئة إيذانا بقدوم العام الجديد، إنه "إذا دعت الضرورة فنحن على استعداد لإسقاط شيء أكبر بكثير من الكرة التي يتم إسقاطها في ميدان تايمز سكوير".

وعرضت اللقطة المصورة قاذفة من نوع بي-2 وهي تسقط قنابل ويعقب ذلك حدوث انفجارات على الأرض.

U.S. Strategic Command ‘joke’ about dropping something on New Year’s Eve bombs on Twitter https://t.co/KilDp9Aght pic.twitter.com/DqRaoaDYSq — Serial Entreprenuer & Raconteur-Tom Coleman (@MKTG_FREE_TRNG) January 1, 2019

ولاقت الرسالة الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى حذف الرسالة في وقت لاحق أمس الاثنين من على حساب القيادة الاستراتيجية الأمريكية على "تويتر".

وقالت رسالة جديدة: "تغريدتنا السابقة عشية العام الجديد لا تعبر عن قيمنا. نحن نعتذر. نحن ملتزمون بأمن أمريكا والحلفاء".