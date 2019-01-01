الرئيس الصيني يكشف عن تحديات الصين الداخلية لعام 2019

وقال الرئيس الصيني " يمنحنا عام 2019 فرصا وتحديات علينا جميعا أن نعمل بلا كلل، جنبا إلى جنب. حيث يجب تنفيذ سياسة تخفيض الضرائب والرسوم بشكل فعال للتخفيف من العبء على الشركات".
وأضاف " يجب علينا أن نحترم باخلاص تنوع المواهب ونشجع بكل طريقة الناس لتحفيزهم على الابتكار والإبداع ، ويجب أن نستمع إلى أراء الناس".
وتابع " كما يجب بذل المزيد من الجهود لاستكمال مهمة القضاء على الفقر الذي يعيشه أكثر من 10 ملايين فقير في الصين. ونحن بحاجة إلى رعاية أفضل للمتقاعدين والعسكريين الذين ساهموا في الدفاع عن وطننا".
كما ووعد شي جين بينغ خلال خطابه للعام الجديد على مكافحة التلوث البيئي خصوصا مسائلة ضمان نقاء الهواء والماء والتربة.
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