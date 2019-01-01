حادث دهس في طوكيو يصيب عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح

ونقلت وكالة " CBS" الأمريكية عن متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على منفذ هذا العمل الإرهابي مشيرا أنه شاب يبلغ العشرين من العمر.
A man in his 20's has been arrested after ramming his car into a New Year's party crowd in downtown Tokyo, Japan. At least 8 people are hurt. Mass violence is VERY rare for Japan, especially #terrorism.— FOX26 News (@KMPHFOX26) January 1, 2019
STORY: https://t.co/P4AiTb0wE3 pic.twitter.com/Cx7g4vtRcC
ورفضت الشرطة الإدلاء عن معلومات إضافية حول الحادث حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها المباحث.
ووقع الحادث في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من وسط طوكيو وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص وإثنين بحالة خطرة بحسب معلومات نشرتها السلطات المحلية.
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