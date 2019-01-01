حادث دهس في طوكيو يصيب عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح

وقع حادث دهس في طوكيو،اليوم الثلاثاء، بعد قيام سيارة بالاصطدام بمجموعة من الناس كانت تحتفل بعيد رأس السنة، ما أسفر عن جرح 10 أشخاص بينهم حالتين بحالة خطيرة ومميتة.

ونقلت وكالة " CBS" الأمريكية عن متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على منفذ هذا العمل الإرهابي مشيرا أنه شاب يبلغ العشرين من العمر.

A man in his 20's has been arrested after ramming his car into a New Year's party crowd in downtown Tokyo, Japan. At least 8 people are hurt. Mass violence is VERY rare for Japan, especially #terrorism.

STORY: https://t.co/P4AiTb0wE3 pic.twitter.com/Cx7g4vtRcC — FOX26 News (@KMPHFOX26) January 1, 2019

ورفضت الشرطة الإدلاء عن معلومات إضافية حول الحادث حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها المباحث.

ووقع الحادث في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من وسط طوكيو وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص وإثنين بحالة خطرة بحسب معلومات نشرتها السلطات المحلية.