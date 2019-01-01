ترامب: 2018 عام الانجازات التاريخية بالنسبة لنا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 2018 كان عام الإنجازات التاريخية بالنسبة له، وجاء ذلك خلال تحية العيد التي ووجهها إلى الأمريكيين بحلول العام الجديد.

وخلال كلمته بمناسبة رأس السنة والتي نشرت على صفحته الرسمية على "تويتر" أعلن ترامب أن عام 2018 كان عاما حافلا بالإنجازات التاريخية معتبرا أن فريقه الحالي هو الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) January 1, 2019

وقال ترامب " أنا فخور جدا بهذه الإدارة التي قامت بما لم تقم به أي من الإدارات السابقة خلال عامين، اقتصادنا يتحسن ويتطور وارتفعت الأجور للمرة الأولى منذ وقت طويل ويحصل العامل على أموال أكثر من الوظيفة الأولى والرئيسية دون الحاجة إلى عمل ثاني أو ثالث".

وتابع ترامب "لقد أبرمنا اتفاقات تجارية مع كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، وانسحبنا من الاتفاق النووي الإيراني واستطعنا إقناع كوريا الشمالية بتجميد تجاربها الصاروخية".

وختم ترامب حديثه:"لقد كانا عامان عظيمان، أعمل وأكافح من أجلكم وسوف نفوز مهما حدث".