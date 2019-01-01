صحيفة فرنسية تفصح عن التكهنات التي لم تتحقق عام 2018

انتهى عام 2018 وأغلقت معه أبواب التنبؤات والتكهنات التي راودت العالم خلال السنة، فمنها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق.

واختارت صحيفة "لوموند" الفرنسية العديد من التكهنات والأحداث التي كان العالم ينتظرها لكنها لم تتحقق ولم تحدث.

Tianhe 3, the world's first exascale #supercomputer, is expected to be completed by 2020. pic.twitter.com/mBFNBKotuz — China Daily (@ChinaDaily) April 20, 2018

ومن أبرز الأحداث والتكهنات التى انتظرها الناس في 2018 ولم تتحقق بحسب الصحيفة، هي انطلاق حقبة جديدة من التكنولوجيا المعلوماتية خصوصا مع إطلاق حاسوب خارق في العام الماضي من نوع "إكس إفوبوبس".

كما فشلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من إطلاق مشروع "Exomars-2018" الهادف إلى البحث عن المواد العضوية على كوكب المريخ وذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الوكالة الفضائية بالرغم من استعداد روسيا دفع تكاليف لدعم المشروع.

وانتهت السنة وأقفلت معها مسألة إرسال سياح إلى الفضاء الخارجي بعد وعود أطلقها الملياردير الأمريكي دينيس تيتو حول مشروع سياحي ضخم سينطلق خلال عام 2018 إلى الفضاء.

Black box located in Atacama Desert to search for life beyond Earth | via https://t.co/tUcey4y3ET pic.twitter.com/UQc5DC20eP — ThisisChile.cl (@thisisChile) December 27, 2018

ولم يتم أيضا بناء تلسكوب ضخم في صحراء أتاكاما في تشيلي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتكهن الذي شغل الكثيرون خلال عام 2018 وهو عودة النازيين إلى الأرض بعدما استقروا في الجانب المظلم من القمر وكانوا يتحضرون للعودة بحسب فيلم " Iron Sky" الأمريكي.