"مشهد جنسي" لجاكي شان يطيح بمدير قناة إيرانية (فيديو)

وكتبت وسائل الإعلام الإيرانية، أن مشهدا "منافيا للأخلاق" بث على قناة كيش التلفزيونية "انتهاكا لقواعد تلفزيون إيريب"، مشيرة إلى أن التلفزيون في إيران لا يبث أية مشاهد فيها ملامسة بين رجل وامراة.
وقالت إن مدير إيريب، علي عسكري، أمر بتحقيق في القضية وتعهد "بالتعامل بجدية مع المخالفين والتبليغ عنهم للسلطات المختصة"، بعدما أثارت الثواني القليلة لهذا المشهد، حالة من الجدل في إيران، إذ سرعان ما انتشر تداول المقطع بسرعة في البلاد.
آقا:)))))— شوهرآهوخانم (@Gavaazn) December 30, 2018
این حقیقت داره ؟ واسه کیه؟
شبکه محلی کیش فیلم سوپر پخش کرده!😂
اخطار! با هندسفری ببینید 😂 pic.twitter.com/yOi4GANFB1
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