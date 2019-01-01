مطار إسرائيلي جديد مطل على البحر الأحمر

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع افتتاح ثاني مطار دولي بإسرائيل قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر في 22 يناير/كانون الثاني.

وقالت المتحدثة باسم سلطة المطارات، ليزا دفير، لوكالة "رويترز" إن العمل سيبدأ تدريجيا في مطار رامون الذي بلغت تكلفته 500 مليون دولار والواقع في صحراء النقب، إذ سيبدأ برحلات داخلية قبل السماح برحلات دولية في مارس/آذار على الأرجح.

Israel's Ramon Airport near Red Sea resort of Eilat to open January 22 https://t.co/XEIbTzMKY1 pic.twitter.com/v4EkvaZn52 — Reuters Top News (@Reuters) January 1, 2019

وأشارت إلى أن افتتاح المطار استغرق وقتا أطول من المقرر من أجل مضاعفة مساحات الانتظار بحيث تستوعب 60 طائرة وإطالة المدرج إلى 3.6 كيلومتر لاستيعاب الطائرات الكبيرة الحجم.

وقالت المتحدثة "إسرائيل لم يكن لديها مطار دولي ثان"، مشيرة إلى الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عام 2014 حين استهدفت صواريخ مطار بن جوريون في تل أبيب مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات لبضعة أيام.

وتأمل إسرائيل أن يساعد المطار الجديد في تعزيز السياحة إلى إيلات.

ويستقبل مطار رامون في البداية أكثر من مليوني مسافر سنويا، ومن المزمع توسعته ليستقبل 4.5 مليون مسافر.