تسجيل
14:20 01 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    امرأة تحمل السلاح خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى يوم الدفاع، أو ذكرى اليوم الباكستاني، في القاعدة الجوية نور خان في إسلام أباد، باكستان 6 سبتمبر/ أيلول 2017

    خبير إيراني: العالم يشهد تحولا نحو تعدد الأقطاب وانتقال مراكز القوى من الغرب للشرق

    © REUTERS / Faisal Mahmood
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر الخبير الإيراني في العلاقات الدولية، علي نصري، أن الجولة الخارجية التي قام بها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مؤخرا وشملت كلا من أفغانستان، وإيران، وروسيا، والصين، تعكس إدراكا من جانب إسلام أباد، أن العالم يشهد مرحلة انتقالية تنتهي بعدم سيطرة القطب الواحد.

    طهران
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    وزير الخارجية الباكستاني يبدأ جولة خارجية لـ4 دول بينها روسيا
    ويقول نصري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اختيار إيران وأفغانستان كأول وجهة لزيارة وزير خارجية باكستان إلى المنطقة یدل على أن باكستان تسعي لتأمين استقرارها عن طريق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وزيادة تعاونها الأمني مع جيرانها".

    ويرى أن قرار الولايات المتحدة قطع معونة أمنية وعسكرية بقيمة 300 مليون دولار عن باكستان، كان عاملا إضافيا لقيام الوزير قريشي بالجولة.

    يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه ألغى مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد "إجراءات حاسمة" تدعم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

    وقال اللفتنانت كولونيل كون فوكنر، بحسب وسائل إعلام، "نظرا لغياب الإجراءات الحاسمة من جانب باكستان دعما لاستراتيجية جنوب آسيا… فإنّ وزارة الدفاع قامت بتحويل 300 مليون دولار في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2018 لصالح أولويّات عاجلة أخرى"، وشدد على أن الولايات المتحدة "تواصل الضغط على باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بلا تمييز".

    تمثال المنجل والمطرقة
    © Fotolia / Firairo
    رعب الغرب من عودة الاتحاد السوفييتي ونهاية عالم القطب الواحد
    ويؤكد الخبير نصري أن تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام أباد، يمثل أمرا هاما لإيران التي تعاني عقوبات أمريكية على خلفية برنامجها النووي، منوها بإعلان الحكومة الباكستانية استعدادها لزيادة حجم التبادل التجاري مع طهران على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة كل من ينتهك عقوباتها.

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في 8 مايو/أيار 2018، عن خروج بلاده من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، حيث أعيدت العقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما، والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق. وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    كما يرى نصري إمكانية تفسير سبب اختيار وزير الخارجية الباكستاني لإيران لتكون وجهته الثانية في الجولة الخارجية، في إطار نظرية "العالم ما بعد الغرب"، وهي النظرية التي صاغها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعدد من الخبراء في كتاب حمل عنوان "المرحلة الانتقالية في العلاقات الدولية ما بعد الغرب"، لافتا إلى أن أحد جوانب الكتاب تناول تغيير جغرافيا القوى أو بعبارة أخرى الانتقال التدريجي لمراكز القوى السياسية والاقتصادية والجيوسياسية من الغرب إلى الشرق.

    وأردف نصري "النظام الدولي اليوم في حالة انتقالية من عالم الأحادية القطبية (مع التركيز على الغرب) إلى التعددية القطبية".

    ويتابع الخبير الإيراني موضحا، في الماضي عندما كنا نشهد انتقال السلطة في بلد ما، كان من أهم أولويات الدبلوماسية للحكومة الجديدة إقامة علاقات مع الغرب وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، فيما اليوم أدرك عدد من الساسة أن العالم يمر بمرحلة انتقالية؛ فسارعوا إلى تنسيق سياسة بلادهم الخارجية على هذا الأساس.

    وحول ملف أمن الحدود بين إيران وباكستان والتحديات التي تواجهه ومن بين مؤشراتها اختطاف جنود إيرانيين ونقلهم إلى الأراضي الباكستانية، يؤكد الخبير نصري أن "محاربة الإرهاب ليس أمرا أحادي الجانب"، لافتا إلى أن الإرهاب ناتج عن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة ومن الحرمان والسكن العشوائي في المناطق الحدودية، وترويج أيدولوجية العنف وتدخل القوى الأجنبية".

    واستطرد نصري "التعاون الأمني بين البلدين يعد جانبا مهما من جوانب مواجهة ممتدة مع الإرهاب، وإذا أردنا القضاء على هذه الظاهرة بصورة جذرية فيجب أن يتعاون البلدان في جميع المجالات التي ذكرناها؛ فالسياسة السياسة السليمة لمواجهة الإرهاب يجب أن تكون عامة وتحتضن كل هذه الأبعاد ولا تعول على الحلول العسكرية والأمنية البحتة".

    انظر أيضا:

    الرئيس الفرنسي: الإدارة الأمريكية اليوم تهدد مبدأ تعددية الأقطاب
    "بريكس" تسير بخطوات واثقة نحو تكريس عالم متعدد الأقطاب
    باحث: روسيا والصين تتجهان لتأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب
    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, الضغط, استقرار, إيران, باكستاني, آسيا, الجماعات الإرهابية, التعددية القطبية, وكالة سبوتنيك, إسلام أباد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    افتتاح مدينة الشتاء في مركز معارض عموم روسيا في موسكو
    شاهد كيف يفضل الروس قضاء وقتهم في فترة الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك