أول تصريح للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي في 2019

تسلم باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مهام منصبه رسميا، اليوم الثلاثاء 1 يناير/ كانون الأول الجاري، وأصدر أول تصريح له في 2019.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يعين باتريك شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع خلفا لجيمس ماتيس

ونشر شاناهان ، على "تويتر"، نص أول تصريح له بعد تولي منصبه، بحسب ما جاء على موقع وزارة الدفاع الأمريكية

وقال شاناهان: "بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، فإنه سيتم مواصلة التركيز على تأمين حدودنا وسواحل الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "سأعمل على مواصلة تنفيذ رؤية الرئيس ترامب وقادة القوات العسكرية، والمسؤولين في مكتب وزير الدفاع"، مضيفا: "نكن احتراما لوزير الدفاع السابق جيمس ماتيس".

وكتب ترامب على "تويتر" يوم 23 ديسمبر / كانون الأول الماضي: "أشعر بسعادة عندما أعلن تعيين شاناهان، قائما بأعمال وزير الدفاع المستقيل"، مضيفا: "قام بعمل عظيم وحقق إنجازات كبيرة خلال فترة عمله نائبا لوزير الدفاع".

Statement from Acting Secretary of Defense Patrick M. Shanahan: https://t.co/BRvjGrBDi8 — Acting SecDef Pat Shanahan (@DepSecDef) January 1, 2019

وأضاف: "سيصبح وزيرا رائعا"، في إشارة إلى قيامه بمهام وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس، الذي أعلن استقالته، على خلفية خلافات في الآراء بينه وبين ترامب.

وأعلن ماتيس، استقالته بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.