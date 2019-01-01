إيطاليون يحتفلون بالعام الجديد على طريقتهم الخاصة (فيديو)

احتفل إيطاليون في روما بالعام الجديد، اليوم الثلاثاء، بالقفز في مياه نهر تايبر وتجمع سكان تحت سماء صافية لمشاهدتهم وتحيتهم. وقفز الرجال الشجعان الذين تحدوا برودة الماء من فوق جسر من ارتفاع 30 مترا ومن بينهم غواصون.

وكان هناك قارب إنقاذ في انتظار الرجال الأربعة في النهر.

ويفعل إيطاليون نفس الشيء في نفس المكان في اليوم الأول من العام الجديد منذ عام 1964. وقال عدد من أفراد الجمهور إنهم يتمنون أن يعم السلام في 2019.