بومبيو: سحب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على دعم واشنطن لإسرائيل

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يعتبر قرار بلاده بخصوص سوريا لا ينطوي على تغيير موقف الولايات المتحدة من إسرائيل.
وفي مستهل اللقاء، قال نتنياهو إنه سيبحث مع الوزير بومبيو مسألة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيزه في المجالين، الاستخباراتي والعملياتي، في سوريا وأماكن أخرى، وانعكاسات قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، والسبل الكفيلة بمنع التصرف العدواني لإيران في الشرق الاوسط.
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الوزير الأمريكي على ما قدمته بلاده من دعم قوي لإسرائيل، في عملياتها الدفاعية في لبنان وسوريا، خلال الأيام الأخيرة.
وكتب نتنياهو على حسابه على "تويتر": "يلتقي نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، ثم سيلتقي بالرئيس التشيلي والرئيس الهندوراسي، وسيشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس البرازيلي الجديد، جايير بولسونارو".
رئيس الوزراء نتنياهو يعقد الآن لقاء انفراديا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برازيليا وقال في مستهل اللقاء:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١ يناير ٢٠١٩
يسرني أن ألتقي بوزير الخارجية الأمريكي بومبيو, صديقنا الحميم مايك, للمرة الثانية في غضون شهر تقريبا. لدينا قضايا كثيرة يجب علينا بحثها.
وكتب في تدوينة أخرى: "نتنياهو يعقد الآن لقاء انفراديا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في برازيليا، وقال في مستهل اللقاء".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى البرازيل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد، جايير بولسونارو.
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