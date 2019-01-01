بومبيو: سحب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على دعم واشنطن لإسرائيل

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يزور البرازيل، مساء اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يعتبر قرار بلاده بخصوص سوريا لا ينطوي على تغيير موقف الولايات المتحدة من إسرائيل.

© REUTERS / POOL New بعد وصوله البرازيل... بومبيو يعلق على تنصيب الرئيس الجديد

وتعهد بومبيو بمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش" وايران، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل. في وقت أثنى وزير الخارجية الأمريكي على عملية "درع الشمال" لجيش الدفاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.وفي مستهل اللقاء، قال نتنياهو إنه سيبحث مع الوزير بومبيو مسألة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيزه في المجالين، الاستخباراتي والعملياتي، في سوريا وأماكن أخرى، وانعكاسات قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، والسبل الكفيلة بمنع التصرف العدواني لإيران في الشرق الاوسط.وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الوزير الأمريكي على ما قدمته بلاده من دعم قوي لإسرائيل، في عملياتها الدفاعية في لبنان وسوريا، خلال الأيام الأخيرة.

وكتب نتنياهو على حسابه على "تويتر": "يلتقي نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، ثم سيلتقي بالرئيس التشيلي والرئيس الهندوراسي، وسيشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس البرازيلي الجديد، جايير بولسونارو".

رئيس الوزراء نتنياهو يعقد الآن لقاء انفراديا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برازيليا وقال في مستهل اللقاء:



يسرني أن ألتقي بوزير الخارجية الأمريكي بومبيو, صديقنا الحميم مايك, للمرة الثانية في غضون شهر تقريبا. لدينا قضايا كثيرة يجب علينا بحثها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١ يناير ٢٠١٩

وكتب في تدوينة أخرى: "نتنياهو يعقد الآن لقاء انفراديا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في برازيليا، وقال في مستهل اللقاء".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى البرازيل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد، جايير بولسونارو.