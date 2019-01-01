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02:21 02 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    بومبيو: سحب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على دعم واشنطن لإسرائيل

    © AP Photo / Cliff Owen
    العالم
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    الموضوع:
    عملية "درع الشمال" الاسرائيلية (34)
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    اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يزور البرازيل، مساء اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

    وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو يعتبر قرار بلاده بخصوص سوريا لا ينطوي على تغيير موقف الولايات المتحدة من إسرائيل.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL New
    بعد وصوله البرازيل... بومبيو يعلق على تنصيب الرئيس الجديد
    وتعهد بومبيو بمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش" وايران، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأمن إسرائيل. في وقت أثنى وزير الخارجية الأمريكي على عملية "درع الشمال" لجيش الدفاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
    وفي مستهل اللقاء، قال نتنياهو إنه سيبحث مع الوزير بومبيو مسألة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيزه في المجالين، الاستخباراتي والعملياتي، في سوريا وأماكن أخرى، وانعكاسات قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، والسبل الكفيلة بمنع التصرف العدواني لإيران في الشرق الاوسط.
    وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الوزير الأمريكي على ما قدمته بلاده من دعم قوي لإسرائيل، في عملياتها الدفاعية في لبنان وسوريا، خلال الأيام الأخيرة.

    وكتب نتنياهو على حسابه على "تويتر": "يلتقي نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، ثم سيلتقي بالرئيس التشيلي والرئيس الهندوراسي، وسيشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس البرازيلي الجديد، جايير بولسونارو".

    وكتب في تدوينة أخرى: "نتنياهو يعقد الآن لقاء انفراديا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في برازيليا، وقال في مستهل اللقاء".

    ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى البرازيل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد، جايير بولسونارو.

    الموضوع:
    عملية "درع الشمال" الاسرائيلية (34)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    درع الشمال, نتنياهو, سوريا, أمريكا, قوات لبنانية وايرانية, وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, إسرائيل
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