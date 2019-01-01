ترامب: الديمقراطيون يريدون فتح حدود أمريكا للمجرمين

وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء 1 يناير / كانون الثاني الجاري: "هناك شيء واحد أصبح مؤكدا في الوقت الحالي، وهو أن الديمقراطيين لا يهتمون بفتح الحدود أمام المجرمين وتجار المخدرات، ليدخلوا أمريكا".

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ويهاجم ترامب الديمقراطيين بصورة متزايدة منذ دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب رفضهم الموافقة على الميزانية الفيدرالية، التي قدمتها الحكومة لاعتراضهم على بند خاص بتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

واعتبر ترامب، في تدوينة على "تويتر" أن الديمقراطيين لا يهتمون بأمن الأمريكيين.

ووصف الإغلاق الحكومي بـ"إغلاق شومر"، نسبة إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

وأغلقت الحكومة الأمريكية بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس، دونالد ترامب، من الكونغرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

ويشكل الديمقراطيون غالبية الكونغرس، في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا.

One thing has now been proven. The Democrats do not care about Open Borders and all of the crime and drugs that Open Borders bring! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

​ويعني إغلاق الحكومة الاتحادية أن المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة ستغلق، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجارة مؤقتة.

لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.

….Senator Schumer, more than a year longer than any other Administration in history. These are people who have been approved by committees and all others, yet Schumer continues to hold them back from serving their Country! Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018

ولإنهاء الإغلاق يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أي اتفاق يتفاوض بشأنه فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب ما أفادت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.