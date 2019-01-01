ابنة رفسنجاني تكشف معلومات جديدة بشأن وفاة والدها

وأكدت فاطمة رفسنجاني أن أسباب الوفاة ليست طبيعية، وفقًا لمعلومات جديدة حصلت عليها. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إيران إنتل".
الحرب العراقية الإيرانيةالحرب العراقية الإيرانية، إلى مكتبي في الجامعة الإسلامية الحرة بطهران، التي أسسها والدي، وقالا إنهما ينويان اغتيال والدي، وطلبا مني إبلاغه بهذا الخبر".
وأضافت فاطمة في حوار مع موقع "جماران"، التابع لأسرة مؤسس النظام الراحل، الخميني: "لقد أبلغت والدي بمحاولة الاغتيال، وقد تمت مناقشة القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وأشارت ابنة رفسنجاني إلى أنها غير مقتنعة، وتشكك بالتصريحات التي أدلى بها فريق حماية والدها، الذي أعلنت طهران وفاته، في يوم 8 من شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017 بنوبة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 83 عامًا.
وتابعت فاطمة قائلة: "لقد توصلنا إلى النتائج قبل وبعد وفاة والدنا، أن وفاته غير طبيعية، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي تعهد بالتحقيق في وفاته منذ عدة أشهر، قد أغلق ملف القضية، وهو ما يثير الشكوك".
وتساءلت فاطمة رفسنجاني خلال المقابلة: "لماذا لم ينقلوا والدي إلى المستشفى إلا بعد تأخيره 21 دقيقة؟ ولماذا لم نأخذ عينات من جسده، أو لماذا تم دفنه دون صدور تأييد يؤكد وفاته بأنها طبيعية؟ ولماذا لم يتلقَ أي فحص أو تحليل في ذلك الوقت؟ كل هذه الأسئلة لا تزال غامضة بالنسبة لنا".
تسمم إشعاعي
ومنذ الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في إيران، عام 2009 ، وقادتها المعارضة الإصلاحية، وأعلن رافسنجاني تأييده لها، بدأت الخلافات تتسع بين رفسنجاني والمرشد علي خامنئي، ما دفع الأخير إلى عزله من منصب إمام صلاة الجمعة في طهران.
وجرى دفن جثمان رفسنجاني إلى جانب مؤسس النظام الراحل، الخميني، الذي يقع جنوب العاصمة، طهران.
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