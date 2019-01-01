بولسونارو يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للبرازيل

أدى السياسي اليميني جاير بولسونارو اليمين الدستوري رئيسا للبرازيل اليوم الثلاثاء، وتعهد بمكافحة الفساد وجرائم العنف واتباع سياسة اقتصادية رشيدة لتحفيز النمو في البلاد.

وبحسب "رويترز"، فإن بولسونارو (وهو ضابط سابق) يعلن بصراحة إعجابه بحقبة الحكم الديكتاتوري العسكري في البرازيل خلال الفترة من عام 1964 حتى عام 1985.

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وانتخب بولسونارو رئيسا في ظل الاستياء الشديد لدى الشارع البرازيلي من الفساد السياسي المستشري وجرائم العنف في الشوارع والاقتصاد المتداعي.

وتشهد العاصمة البرازيلية إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر منظومة مضادة للصواريخ وطائرات حربية وقوات كبيرة على الأرض.

ويعرف بولسونارو بحنينه إلى حقبة الدكتاتورية (1964-1985) وإعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "فرانس 24".

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.