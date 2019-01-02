الشرطة البريطانية تحتجز شابا في حادث الطعن في مانشستر والتحقيق مستمر

قالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما يشتبه به في طعن ثلاثة أشخاص في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر محتجز بموجب قانون الصحة النفسية.

يأتي ذلك رغم استمرار التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب، بحسب رويترز.

Three people including a police officer have been stabbed at Manchester Victoria station. Here's a video of the scene. pic.twitter.com/fX1b4Zxzew — Charlotte Dobson (@dobsonMEN) December 31, 2018

وأضافت الشرطة في بيان "لا يزال تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب مستمرا. لا يوجد ما يشير إلى ضلوع أشخاص آخرين في هذا الهجوم لكن التأكد من هذا يظل أولوية رئيسية للتحقيق".

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب في الهجوم الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، في محطة قطارات فيكتوريا بمانشستر.

واستخدم المهاجم سكين مطبخ في الهجوم وألحق إصابات خطيرة برجل وامرأة في العقد السادس من العمر لكنها إصابات لا تهدد حياة أي منهما بحسب الشرطة.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT — ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) December 31, 2018

وغادر الشرطي المصاب، وهو في العقد الرابع من العمر، المستشفى صباح أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها ستكثف وجودها في المدينة التي وقع فيها هجوم انتحاري في مايو/ أيار عام 2017 أودى بحياة 22 شخصا كانوا يغادرون قاعة للحفلات المسرحية.