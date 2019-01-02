كارثة في سماء إسرائيل

وذكرت القناة العبرية السابعة، صباح الثلاثاء، أن طائرة بدون طيار كادت أن تصطدم بمروحية "بلاك هوك" في سماء إسرائيل وسط البلاد، في انتهاك واضح لسيادة الأجواء الملاحية لإسرائيل.

© AFP 2018 / Petros Karadjias "الحماية الجوية"... قطر تسبق كل دول العالم بهذه "الاتفاقية" مع بريطانيا

وأفادت القناة العبرية بأنه بالفعل كادت أن تقع كارثة جوية فوق قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل، بعدما اقتربت طائرة بدون طيار من مروحية "بلاك هوك"، قبل أسبوع، وطارت الطائرة بدون طيار بشكل غير قانوني، وهو ما دعا الجيش الإسرائيلي إلى التعاون مع الشرطة الإسرائيلية للتنسيق حول هذا الأمر.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش والشرطة الإسرائيليين سيعملان على التنسيق معا حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى، ووضع آليات معينة ومحددة أو خطوط حمر للطيران الداخلي، خاصة بشأن الطائرات بدون طيار.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا في الاستخدام غير القانوني للطائرات المسيرة في مطار "جاتويك"، ما تسبب في إغلاق المطار على مدى ثلاثة أيام الشهر الماضي، وهو ما تسبب في تحويل وإلغاء نحو 1000 رحلة مما عطل نحو 140 ألف مسافر.