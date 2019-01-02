أمريكا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع مهاجرين من الدخول من المكسيك (فيديو)

أطلقت قوات حرس الحدود الأمريكية الغاز المسيل للدموع على المكسيك في وقت مبكر يوم الثلاثاء لمنع مجموعة من المهاجرين من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية عند تيخوانا وفقا لما ذكره شاهد من رويترز والحكومة الأمريكية.

وشوهد دخان القنابل يتصاعد من حول السياج الحدودي والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأمريكية.

وأصبحت تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة والذي زادت حدته بعد وفاة طفلين من المهاجرين بسجون أمريكا وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

About 150 #migrants tried to illegally enter the US by climbing the #border fence on #NewYearsDay.



Customs and Border Protection agents fired tear gas after migrants from a #MigrantCaravan hurled rocks at them. pic.twitter.com/mUBxW03FfB — NTDNews (@news_ntd) January 2, 2019

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني حدثت واقعة مماثلة أطلقت خلالها القوات الأمريكية الغاز المسيل للدموع على المكسيك لتفريق مهاجرين مما دفع المكسيك للمطالبة بإجراء تحقيق.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق.