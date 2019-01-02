الرئيس الصيني: لا أحد يمكن أن يغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء إنه لا يمكن لأحد أن يغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين وأنه يتعين على المواطنين على جانبي مضيق تايوان السعي من أجل "إعادة الوحدة".

جاءت تصريحات الرئيس الصيني في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأربعين لبيان سياسي رئيسي يؤدي في نهاية المطاف إلى دفء في العلاقات مع جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، بحسب رويترز.

© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua الجيش الصيني يعلن تحركه لمنع انفصال تايوان

وكان وزير الدفاع الصيني، وي فنع خه ، صرح في أكتوبر/تشرين الأول أن جيش بلاده سيتحرك "مهما كان الثمن" لإحباط المحاولات لفصل جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول بكين إنها تابعة لها.

وقال وي في افتتاح منتدى شيانجشان في بكين: "قضية تايوان مرتبطة بسيادة الصين وسلامة أراضيها وتمس مصالح الصين الأساسية".

وتايوان هي أكثر القضايا حساسية في الصين التي ستحتفل في عام 2019 بمرور سبعين عاما على تأسيس الصين الشيوعية.