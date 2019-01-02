حادثة قتل غامضة في ثكنة عسكرية أمريكية في واشنطن

وذكرت قناة " CNN" الأمريكية، أن عسكريا أمريكيا قتل يوم أمس الثلاثاء في قاعدة عسكرية متواجدة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد سماع إطلاق نار من داخل المركز التدريبي.

وأشارت القناة من خلال مصدر عسكري خاص أن العسكري قتل جراء إطلاق النار عليه ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وفارق الحياة بعدها.

وهرعت الشرطة المحلية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالموضوع ولا تزال الأسباب غامضة حتى الأن.