الإعلام البريطاني يصف رسالة بوتين بمناسبة حلول السنة الجديدة بالـ"جريئة"

رأت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تهنئة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواطني روسيا بمناسبة حلول السنة الجديدة كانت جريئة.

وبحسب الصحيفة، فإن جرأة الرسالة تكمن في دعوة الرئيس الروسي المواطنين للتعاون، وتعليقه أن "روسيا لن ولم يساعدها أحد".

وبرأي الصحيفة، فإن الرئيس الروسي يقصد أن روسيا لا تحتاج إلى أي مساعدة من الخارج، لذلك دعا لاتحاد المواطنين.

وأضافت "ديلي ستار"، أن هذه الدعوة توقيتها غير مناسب نظرا لاستياء العلاقات بين روسيا والغرب.

وقال بوتين في رسالته السنوية، أنه "في ليلة رأس السنة نملك الأمنيات، وننتظر الحظ والتوفيق، ولكن يجب أن نعرف أن تحقيقها يأتي بالعمل الشاق المشترك لكي يشعر جميع مواطني روسيا، في العام الجديد بالتغييرات نحو الأفضل".

وفي سياق آخر هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه برسالة قصيرة، ستحتفلون اليوم بينما أنا أعمل في البيت الأبيض، لكني لا ألومكم، استمتعوا بوقتكم، سيكون العام الجديد عظيم، كل عام وأنتم بخير.