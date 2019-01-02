الصين تعلن استعدادها لاستخدام القوة في تايوان إن لزم الأمر

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين لا تتعهد بالامتناع عن استخدام القوة في مواجهة التدخل الأجنبي والحركات الانفصالية في تايوان.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الرئيس الصيني: لا أحد يمكن أن يغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين

ونقلت صحيفة " الغارديان " البريطانية أن الرئيس الصيني جين بينغ قد ألمح بتهديدات لتايوان خلال تجمع بمناسبة الذكرى الأربعين لإصدار "رسالة لأبناء الوطن في تايوان".

وقال الرئيس الصيني "نحن لا نتعهد بعدم استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات الضرورية".

وشدد الرئيس الصيني على أن استخدام القوة قد يستهدف بشكل خاص جماعات التدخل الخارجي والحركات الانفصالية في تايوان.

وأضاف جين بينغ "نحن نهدف لخلق مجال واسع من الوحدة السلمية، لكننا لن نترك المجال لأي شكل من الأنشطة الانفصالية".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، حين عندما سيطرت القوات التي يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبر أن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية، في حين لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.

وتعد "رسالة أبناء الوطن في تايوان" التي أصدرت قبل 40 عاما نهاية للقصف بين الصين وتايوان، ومنذ ذلك الحين استأنفت الاتصالات غير الرسمية بين الصين وتايوان.