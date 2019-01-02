نائب الرئيس الإيراني يقدم "وصفة ممتازة لاقتصاد البلاد"

قدم نائب الرئيس الإيراني، ما اعتبره وصفة ممتازة لاقتصاد البلاد.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن "الاقتصاد المقاوم وصفة ممتازة لاقتصاد البلاد"، حسب وكالة الأنباء "إرنا".

وتحدث جهانغيري أمام حشد من المسؤولين والنخب والنواب خلال اجتماع عقد في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

وأكد جهانغيري، أن "الطريق للخروج من الظروف الحساسة والمعقدة الراهنة القائمة أمام البلاد هو المزيد من التلاحم والتفاهم بين الشعب والحكومة أكثر مما مضى".

وأضاف نائب الرئيس الإيراني، أنه "ينبغي وضع المواطنين في صورة الظروف الصعبة كي يصبح بالإمكان الخروج منها عبر التلاحم والتآزر والوحدة الوطنية، لأن الوحدة بين القوميات تزرع اليأس والإحباط في قلوب الأعداء".

واعتبر جهانغيرى أن نهج الاقتصاد المقاوم "وصفة ممتازة للاقتصاد الإيراني سواء قبل الحظر أو بعده وهو ما أجمع عليه خبراء الاقتصاد وأبلغه سماحة قائد الثورة الإسلامية أيضا".

وأكد جهانغيري أن إيران أثبتت أنها شامخة في العالم وداعية حوار ومنطق ولا تتجاوز الحدود القانونية فيما أمريكا في النقطة المقابلة بالضبط "إذ تجاوزت وانتهكت جميع القوانين".