أسرة الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا تصدر بيانا بشأن اعتقاله

نفت أسرة جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، تحتجزه روسيا، جريمة التجسس المتهم بها، مشيرة إلى أنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق من مشاة البحرية.

© Sputnik . Igor Zarembo جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أمريكيا بتهمة التجسس

نقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء 2 يناير / كانون الثاني الجاري، عن ديفيد، شقيق الأمريكي المحتجز بول ويلان، إنه كان نزيلا في فندق متروبول في موسكو ، خلال حفل الزفاف، قبل أن يختفي.

وقالت أسرة ويلان، على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "سيحصل على البراءة"، مضيفة: "لا شك فيها ونثق في أن حقوقه ستحترم".

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن ويلان، تم اعتقاله يوم الجمعة.

وقالت "رويترز" إن القانون الروسي يعاقب المدان بالتجسس بالسجن لفترة تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما، بينما قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أبلغتها باعتقال المواطن الأمريكي وأن الوزارة تتوقع أن تسمح موسكو بتوفير دعم قنصلي له.

وقال ديفيد ويلان لقناة (سي. إن. إن) الإخبارية إن شقيقه، الذي خدم في العراق، وزار روسيا مرات كثيرة في السابق، عدة مرات، وكان بمثابة مرشد لبعض ضيوف حفل الزفاف.