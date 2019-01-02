أسرة الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا تصدر بيانا بشأن اعتقاله

وقالت أسرة ويلان، على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "سيحصل على البراءة"، مضيفة: "لا شك فيها ونثق في أن حقوقه ستحترم".
وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن ويلان، تم اعتقاله يوم الجمعة.
وقالت "رويترز" إن القانون الروسي يعاقب المدان بالتجسس بالسجن لفترة تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما، بينما قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أبلغتها باعتقال المواطن الأمريكي وأن الوزارة تتوقع أن تسمح موسكو بتوفير دعم قنصلي له.
وقال ديفيد ويلان لقناة (سي. إن. إن) الإخبارية إن شقيقه، الذي خدم في العراق، وزار روسيا مرات كثيرة في السابق، عدة مرات، وكان بمثابة مرشد لبعض ضيوف حفل الزفاف.
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