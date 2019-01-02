روحاني يعلق على زيارة ترامب الخاطفة للقاعدة الأمريكية في العراق

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق، واعتبر أن زيارة ترامب للعراق بهذه الطريقة "خلسة وتحت جنح الظلام" تعتبر هزيمة للولايات المتحدة.

نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله "لقد شهدنا أخيرا حدثا مهما في المنطقة، فالأمريكيون يدعون منذ العام 2003 بأنهم أنقذوا العراق وأفغانستان ولكن لو كان هذا الادعاء صائبا لماذا لا تقومون بزيارة العراق بصورة رسمية وعلنية لتروا كيف يستقبلكم العراقيون في شوارع بغداد والبصرة؟".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روحاني يكشف تفاصيل ما أرادته أمريكا لإيران في 2018

وأضاف روحاني، "أن تقوموا بزيارة قاعدة عسكرية صغيرة بصورة سرية وتحت جنح الظلام وتلتقطون الصور مع عدد من العسكريين وتلقون خطابا قصيرا ومن ثم تخرجون من العراق بعد ساعة أو ساعتين فذلك يعني هزيمتكم".

واعتبر الرئيس الإيراني أن هذه الزيارة تعتبر مؤشرا على أن الشعب العراقي غير راض عن السياسة الأمريكية وقال:

إن هذا الأمر مؤشر كذلك إلى أنكم لم تحققوا النجاح وتعرفون بأن الشعب العراقي غير راض عنكم ولا تتجرأون على الظهور بينهم، فيما لا جراة لكم على الذهاب أساسا إلى سوريا ولبنان واليمن.

وكان سياسيون عراقيون قد انتقدوا الحكومة لقيام ترامب بزيارة القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بشكل مفاجئ وغير رسمي دون مقابلة مسؤولين عراقيين.