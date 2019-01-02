الصين تشدد إجراءات فحص المجازر لاحتواء حمى الخنازير الأفريقية

ذكرت وزارة الزراعة في الصين اليوم الأربعاء أن المجازر ستخضع لاختبارات فيروس حمى الخنازير الأفريقية قبل بيع منتجاتها في السوق في خطوة تهدف للحد من انتشار المرض شديد العدوى.

© REUTERS / Stephane Mahe لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية... الصين تعدم 200 ألف رأس

ووفقا لقرار جديد نشر على موقع الوزارة على الإنترنت يتعين على المجازر ذبح الخنازير القادمة من مناطق مختلفة بشكل منفصل، ولن تباع منتجاتها إلا إذا تأكد خلوها من المرض. وفقا لـ "رويترز".

وينص القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير شباط أنه إذا جاءت نتيجة الفحوص إيجابية فسيتعين على المجزر أن يعدم كل الخنازير ويوقف أنشطته لمدة 48 ساعة على الأقل.

وجاءت الخطوة الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه الصين، اليوم الأربعاء، عن ظهور حمى الخنازير في مزرعة تضم 73 ألف رأس في إقليم هيلونغجيانج، وهي أكبر مزرعة تبلغ عن ظهور المرض القاتل مما يسلط الضوء على زيادة حدة انتشاره.