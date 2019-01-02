ماكرون يؤكد لبوتين: محاربة الإرهاب في سوريا مستمرة في إطار التحالف الدولي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حديث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن محاربة الإرهاب في سوريا ستستمر في إطار التحالف الدولي.

باريس — سبوتنيك. وجاء في بيان قصر الإيليزيه: "رئيس الجمهورية أكد أن أولوية فرنسا في سوريا محاربة الإرهاب، واجتثاث تنظيم "داعش" [تنظيم إرهابي محظور في روسيا]، ومواجهة أي إحياء جديد للإرهاب، وهذه الحرب لن تنتهي وستستمر في المنطقة في إطار التحالف الدولي".

© REUTERS / Yoan Valat ماكرون عن انسحاب واشنطن من سوريا: الحليف يجب أن يكون محل ثقة

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي للكرملين اليوم الأربعاء "تم النظر بشكل مفصل في موضوع التسوية السورية، وفي المقام الأول اتفاقيات تشكيل اللجنة الدستورية التي تم التوصل إليها خلال لقاء زعماء روسيا ، وتركيا، وألمانيا، وفرنسا يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018 في إسطنبول".

يذكر أن البيت الأبيض، أعلن الأربعاء 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عزم الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبراً أنها "أنجزت مهمتها" بالقضاء على تنظيم داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

وكانت قمة رباعية حول التسوية السورية عقدت، في إسطنبول في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، بمشاركة رؤساء، روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وإيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث بحث الأطراف على وجه الخصوص، الوضع في محافظة إدلب، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على نظام الهدنة هناك، كما أشاروا إلى ضرورة مكافحة الإرهاب ودعوا إلى تشكيل لجنة دستورية بحلول نهاية العام.