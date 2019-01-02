رئيسا الأركان العماني والبريطاني يبحثان قضايا عسكرية مشتركة

بحث رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، مع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، الفريق أول نيكولاس كارتر، عددا من الأمور العسكرية، ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يقوم كارتر والوفد المرافق له، بزيارة إلى سلطنة عمان، يلتقى خلالها عددا من المسؤولين.

وكان وزير المكتب السلطاني ، الفريق أول سلطان النعماني، استقبل، في وقت سابق، اليوم الأربعاء 2 يناير/ كانون الثاني، الفريق أول كارتر، وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وسبل تطويرها.

وتمتلك الدولتان علاقات يمتد تاريخها إلى أربعة قرون، بدأت بالتعاون التجاري وحركة الملاحة البحرية واستخدام الموانئ في عمان والمناطق التابعة لها، وتوسعت في القرن التاسع عشر، لتشمل المجال السياسي، من خلال تبادل القناصل وعقد الاتفاقيات السياسية.

وأعلنت بريطانيا أنها ستفتح قاعدة تدريب عسكرية مشتركة في سلطنة عمان، في مارس / أذار 2019، مع تطلع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة.

وجاء ذلك، خلال زيارة وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون إلى السلطنة، في 5 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الأفراد، الذين تدربوا على القتال في الصحراء.

ونقلت تقارير إعلامية، عن بيان لوزارة الدفاع البريطانية، أن وليامسون أشار خلال اجتماعاته مع القادة العمانيين، إلى نيته توقيع اتفاق ثنائي جديد، مطلع العام 2019، يشمل تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الأوسع نطاقا.