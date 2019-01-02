أوكرانيا: انخفاض كميات الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر البلاد

أعلنت شركة نقل الغاز الأوكرانية أوكرترانسجاز اليوم الأربعاء أن كميات الغاز الطبيعي الروسي التي جري ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا انخفضت سبعة بالمئة في عام 2018 إلى 86.8 مليار متر مكعب.

نقلت "رويترز" أن شركة احتكار نقل الغاز الأوكرانية أوكرترانسجاز قالت اليوم الأربعاء إن كميات الغاز الطبيعي الروسي التي جري ضخها للزبائن الأوروبيين انخفضت سبعة بالمئة في عام 2018 إلى 86.8 مليار متر مكعب.

© Sputnik . ALEXEI DRUZHININ بوتين: عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يجب أن يكون اقتصاديا بمعنى الكلمة

ولم تكشف أوكرترانسجاز عن سبب الانخفاض.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر، إن روسيا قد تواصل نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حتى بعد إطلاق خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

وأشار إلى أن هذه المسألة تعتمد على كييف.

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب مرارا عن موقفه بشأن استمرار نقل الغاز عن طريق أوكرانيا.

وصرح بيسكوف: "لقد قال إن الحديث لا يدور حول وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا مع إطلاق "التيار-الشمالي 2". ومن الممكن مواصلة هذا النقل، إلا أن ذلك يعود إلى الجانب الأوكراني".

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين شدد مرارا على مواصلة هذه الإمدادات بسبب المنافع الاقتصادية. كما أعرب شركة "غازبروم" عدة مرات عن استعدادها لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2019، في حال أثبتت كييف المنفعة الاقتصادية للعقد.